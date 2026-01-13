PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Spielekonsolen in Gebüsch versteckt

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Elektromarktes an der Lübbecker Straße bemerkte am Montag (12.11.) zwei Personen: Eine Frau nahm eine Spielekonsole aus der Auslage und verstaute sie in ihrer Handtasche. Ihr Begleiter nahm dann eine weitere Spielekonsole an sich und verstaute auch diese in einer mitgeführten Tasche. Außerdem nahmen sie Kopfhörer und eine elektronische Hausklingel mit. Dann gingen beide durch den Kassenbereich in Richtung Ausgang, ohne die Waren zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes sprachen die beiden Personen daraufhin an, die dann doch noch versuchten, die Waren zu bezahlen. Die Bezahlung mit mitgeführten Bankkarten misslang jedoch. Es gelang den Mitarbeitern, den bis dahin unbekannten Mann an der Flucht zu hindern. Die Frau flüchtete zu Fuß in Richtung Postweg, wohin ihr Mitarbeiter folgten. Sie versteckte das Diebesgut in einem Gebüsch, von wo aus es die Marktmitarbeiter wieder an sich nahmen. Im weiteren Verlauf stellten die hinzugekommenen Beamten die Frau am Postweg. Bei ihr handelt es sich um eine 39-jährige Hiddenhauserin, bei dem Mann um einen 48-jährigen Engeraner. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
