Polizei Homberg

POL-HR: Brand auf Herd macht Wohnung unbewohnbar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2025:

Melsungen

Ereigniszeit: Freitag, 19.12.2026 gegen 19:54 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kassler Straße in Melsungen zu einem Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bereitete eine Hausbewohnerin in der Küche Speisen zu, als sich auf dem eingeschalteten Herd befindliches Öl entzündete. In der Folge entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brandherd schnell lokalisieren und löschen. Mehrere Bewohner des Hauses wurden durch die Rettungskräfte vorsorglich medizinisch untersucht. Eine Hausbewohnerin erlitt durch die entstandenen Rauchgase vermutlich eine leichte Verletzung und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden in der Küche wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

