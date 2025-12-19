Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in Gewerbeobjekte ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Donnerstag, 18.12.2025, 18:30 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 07:40 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte in Gudensberg.

In einem Fall brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartengeschäft in der Straße "Freiheit" in Gudensberg ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie eine Glasscheibe im Verkaufsbereichs auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus dem Innenbereich entwendeten die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld sowie einen Fotoapparat mit mehreren Objektiven.

Weiterhin brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Haldorfer Straße in Gudensberg-Dissen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie ein Fenster des Gewerbeobjektes auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Tresenbereich durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld.

An beiden Gewebeobjekten entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell