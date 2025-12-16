POL-HR: Vermisster 74-Jähriger wurde dank Zeugenhinweis ermittelt
Homberg (ots)
Schwalm-Eder-Kreis:
Der vermisste 74-jährige Mann aus Homberg/Efze ist wieder da.
Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis ein, der zum Auffinden des 74-Jährigen führte.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.
