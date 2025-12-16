Polizei Homberg

POL-HR: Vermisster 74-Jähriger wurde dank Zeugenhinweis ermittelt

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis:

Der vermisste 74-jährige Mann aus Homberg/Efze ist wieder da.

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis ein, der zum Auffinden des 74-Jährigen führte.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell