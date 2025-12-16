PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Bauwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.12.2025:

Melsungen

Tatzeit: Montag, den 15.12.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, den 16.12.2025, 06:50 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen im Sandweg in Melsungen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Unbekannten gewaltsam die Zugangstür des Bauwagens und durchsuchten anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurden Getränke, ein Ladekabel, ein Mülleimer sowie diverse Bilder sowie ein Kalender entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

