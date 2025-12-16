Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in Wohnmobil ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.12.2025:

Melsungen

Tatzeit: Dienstag, den 16.12.2025 um 05:17 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnmobil in der Obermelsunger Straße in Melsungen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter zunächst die Zugangstür des Fahrzeugs aufzuhebeln. Da dies misslang, hebelten sie gewaltsam ein angrenzendes Fenster auf. Hierüber verschafften sie sich Zutritt zum Innenraum des Wohnmobils und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist derzeit unklar. Der entstandene Sachschaden an dem Wohnmobil der Marke Fiat wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell