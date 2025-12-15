PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Baggerschaufeln - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 10.12.2025, 16:30 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr

Zwischen Mittwoch, 10.12.2025, 16:30 Uhr und Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Baggerschaufeln vom Gelände der Sportanlage in Felsberg, in der "Unteren Birkenallee".

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf den Parkplatz der Sportanlage und entwendeten dort zunächst eine Baggerschaufel. Anschließend nahmen sie eine weitere Schaufel an sich, die sich in einem Erdloch der angrenzenden Baustelle befand. Beim Abtransport der 30 und 40 Zentimeter großen Baggerschaufeln beschädigten die Täter den Zaun der Sportanlage.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter der Telefonnummer 05661-70890 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

