Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 16.12.2025, 15:05 Uhr

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 15:05 Uhr, wurden die Feuerwehr Gudensberg und die Polizeistation Fritzlar über die Leitstelle des Schwalm-Eder-Kreises zu einem Brand auf einem Parkplatz im Schwimmbadweg in Gudensberg gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Täter den Inhalt eines von insgesamt vier dort aufgestellten Altkleidercontainern auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die den Container öffnete und den brennenden Inhalt ablöschte, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600,- Euro geschätzt.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbadweges beobachtet haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell