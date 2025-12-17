PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.12.2025:

Melsungen

Tatzeit: Montag, 15.12.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025, 11:00 Uhr

Zwischen Montagabend, 19:00 Uhr und Dienstagmorgen, 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Altstadt" in Melsungen einzubrechen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zur Garage des Hauses und durchsuchten diese. Mit dort vorgefundenem Werkzeug versuchten sie anschließend, die Kellertür, dortige Fenster sowie die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK` in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

