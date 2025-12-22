Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2025:

Schrecksbach

Tatzeit: Freitag, 19.12.2025, zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Schrecksbach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die unbekannten Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe und gelangten so in das Wohnhaus. Im Innenbereich des Wohnhauses durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei öffneten die Unbekannten einige verschlossene Türen gewaltsam. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Der entstandene Sachschaden am Wohnhaus wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell