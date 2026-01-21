PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Anruf falscher Polizeibeamter

Durmersheim (ots)

Am Dienstag wurde eine 80-Jährige telefonisch von Betrügern kontaktiert. Die Anrufer sollen sich als Polizisten ausgegeben und die Seniorin nach Wertgegenständen ausgefragt haben. Nachdem die Frau Auskunft gab, bemerkte sie den Betrug. Zu einem Vermögensschaden soll es nicht gekommen sein. Die Seniorin bekam durch die Aufregung gesundheitliche Probleme und musste, nach Notöffnung der Wohnungstüre von Einsatzkräften der Feuerwehr und Erstversorgung von Einsatzkräften des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Schilderungen der kriminellen Anrufer über Notfälle, Unfälle oder Einbrecher in der Nachbarschaft mögen im Einzelfall unterschiedlich sein. Alle von den Betrügern ausgedachten Szenarien haben aber meist das gleiche Ziel: Sie wollen an die Ersparnisse und Wertsachen ihrer angerufenen Opfer gelangen.

Die Polizei gibt deshalb nachstehende Verhaltenshinweise:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen 
     heraus!
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, 
     Passwörter oder ähnliches heraus.
   - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.
   - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 
     (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.
   - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und 
     sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen!

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

