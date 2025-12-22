PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.1 Norderwöhrden: Mehrere Kubikmeter Bauschutt illegal entsorgt

  • Bild-Infos
  • Download

Norderwöhrden (ots)

Donnerstagabend kam es in Norderwöhrden zu einer unerlaubten Müllentsorgung. Unbekannte lagerten an einer Zufahrt größere Mengen Bauschutt ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Hinweise.

Zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr lagerten bislang unbekannte Personen im Pehrsenweg Bauschutt an der Zufahrt zum Bürgerwindpark ab. Gegen 22:00 Uhr fuhr ein Passant an der Örtlichkeit vorbei und stellte die Ablagerung fest.

Bei dem Material handelt es sich überwiegend um etwa vier Kubikmeter Bitumen Teerpappe. Nach erster Einschätzung könnte es sich um Teile eines alten Schuppendachs handeln. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung auf.

Die Polizeistation Wesselburen bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Pehrsenwegs oder an der Zufahrt zum Bürgerwindpark auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 04833 448976 melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

