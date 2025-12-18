Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251218.2 Windbergen: Autofahrer mit über vier Promille aus dem Verkehr gezogen

Mittwochabend kontrollierte die Polizei in Windbergen einen alkoholisierten Autofahrer, nachdem ein Zeuge dessen auffällige Fahrt und eine Kollision mit einem Kantstein beobachtet hatte. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gegen 20:25 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Westerstraße, wie ein Pkw mit einem Kantstein kollidierte und dabei an der Vorderachse erhebliche Schäden davontrug. Der Fahrer stieg aus, ging um das Fahrzeug herum und schwankte deutlich. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und bog in den Von-Levern-Ring ab.

Dort traf die Polizei kurze Zeit später auf den Pkw und den Fahrer. Es handelte sich um einen 48 Jahre alten deutschen Mann aus dem Kreis Dithmarschen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 4,37 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da am Kantstein kein Fremdschaden entstand, liegt rechtlich keine Verkehrsunfallflucht vor. Die Ermittlungen dauern an.

