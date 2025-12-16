Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251216.3 Heide: Vier Einbrüche an einem Tag - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Heide (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025, kam es in Heide zu vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In einem Fall nahmen Polizeikräfte einen Tatverdächtigen nach der Flucht fest. Die Kriminalpolizei Heide prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und sucht Zeugen.

Am frühen Abend des 10.12.2025 brachen Unbekannte zwischen 17:10 Uhr und 18:07 Uhr in ein Einfamilienhaus am Norderdamm ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten eine Tasche sowie Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit dem Stehlgut.

Im Zeitraum zwischen 06:15 Uhr und 19:15 Uhr desselben Tages hebelten Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Landweg auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Gegen 17:30 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in der Professor-Hennings-Straße. Zwei Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Haus. Das dort lebende Ehepaar überraschte die Einbrecher während der Tatausführung, woraufhin beide ohne Stehlgut flüchteten.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Abend gegen 21:13 Uhr in der Heistedter Straße. Zwei Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und wurden vom Eigentümer überrascht, der umgehend die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sprangen beide Täter aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Einen der Männer nahmen die Beamten vor Ort fest, der zweite Täter flüchtete unerkannt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Er brach sich bei dem Sprung aus dem Fenster ein Bein und verbrachte die Nacht im Krankenhaus. Für ihn bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen gleichartiger Taten. Der Mann befindet sich inzwischen in der Krankenabteilung einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Heide prüft aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen. Zudem suchen die Ermittler nach dem zweiten flüchtigen Täter. Dieser wird als männlich, schlank und mit dunkler Jacke, Jeans, Kapuzenpullover sowie Handschuhen bekleidet beschrieben.

Zeugen, die im Laufe des Mittwochs verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide zu melden.

Anna Rossol

