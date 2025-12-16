Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251216.2 Itzehoe: Schwerpunktkontrollen decken zahlreiche Fahrten unter Rauschmitteleinfluss auf

Itzehoe (ots)

Gestern führten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Itzehoe im Stadtgebiet Itzehoe und den umliegenden Gemeinden umfangreiche mobile Verkehrskontrollen durch. Anlass war eine zuvor durchgeführte Fortbildung zur Drogenerkennung im Straßenverkehr. Die Maßnahmen führten zu zahlreichen Feststellungen wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie zu weiteren Verkehrs- und Strafanzeigen.

Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kontrollierten insgesamt 18 Beamte 125 Fahrzeugführer. Sechs Autofahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Zwei weitere Fahrzeugführer fuhren mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain. Zudem stellten die Einsatzkräfte einen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Bei einem weiteren Autofahrer fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Besonders auffällig verlief eine Kontrolle eines 27-jährigen deutschen Mannes, der gegen 12:15 Uhr mit einem Opel Transporter auf der Kirchenstraße in Münsterdorf in Richtung Itzehoe fuhr. Vor ihm befand sich ein ziviler Streifenwagen, der in die mobilen Verkehrskontrollen eingebunden war. Der Transporter fuhr dem Zivilfahrzeug derart dicht auf, dass im Rückspiegel lediglich noch die Motorhaube des Transporters, aber nicht mehr dessen Kühlergrill und Kennzeichen, sichtbar war. Als ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt abbremste, reagierte der 27-Jährige zunächst nicht und verhinderte einen Auffahrunfall erst durch eine Vollbremsung.

Die Beamten kontrollierten den Mann anschließend und stellten Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,06 Promille. Der Fahrer gab zudem an, kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell