Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251218.1 Krempe/Krempdorf: Einbrecher nehmen Einfamilienhäuser ins Visier

Krempe/Krempdorf (ots)

Gestern Abend kam es in Krempe und Krempdorf zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser. In einem Fall verschafften sich Täter Zugang zu einem Wohnhaus. In einem weiteren Fall scheiterten Unbekannte beim Versuch und flüchteten nach einer Begegnung mit den Bewohnern.

Gegen 17:40 Uhr hebelten zwei unbekannte Täter in Krempe ein Fenster zum Wohnzimmer eines Einfamilienhauses im Möhlenkamp auf und gelangten so in das Gebäude. In welchem Umfang sie die Räume durchsuchten, lässt sich derzeit nicht sagen. Anschließend verließen sie das Haus über eine Terrassentür, die sie von innen öffneten. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Gegen 19:40 Uhr betraten unbekannte Täter in Krempdorf ein Grundstück in der Dorfstraße und versuchten, ein Fenster zum Schlafzimmer eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dabei trafen sie auf die anwesenden Hausbewohner und flüchteten sofort. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei junge Männer. Eine nähere Beschreibung liegt aktuell nicht vor.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen zu beiden Taten und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

