Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251217.1 Hohenlockstedt: Terrassentür aufgehebelt - Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Hohenlockstedt (ots)

Gestern kam es in Hohenlockstedt zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und etwa 22:30 Uhr im Eulenweg. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die rückwärtige, verschlossene Terrassentür eines Einfamilienhauses mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Im Haus durchsuchte der Täter alle Räume. Er entwendete Bargeld, Goldschmuck und zwei Goldmünzen und verließ den Tatort anschließend in unbekannte Richtung, ohne entdeckt zu werden.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Eulenwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich telefonisch unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell