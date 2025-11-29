Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Fußgänger unter Stadtbahn eingeklemmt

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hannover Vahrenwald zum Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Fußgänger. Der Mann wurde unter der Bahn eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Unfall ereignete sich um 00:55 Uhr an der Vahrenwalder Straße zwischen der Haltestellen Niedersachsenring und Büttnerstraße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierte ein 59jähriger Fußgänger auf freier Strecke mit einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn der Linie 1 (Richtung Langenhagen). Das Unfallopfer kam eingeklemmt unter der Bahn zu liegen. Feuerwehrleute hoben den Drehkranz des Stadtbahnwagens mit hydraulischen Rettungsgeräten so behutsam an, dass das Unfallopfer befreit und an den bereitstehenden Notarzt übergeben werden konnte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, war aber während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine hannoversche Klinik.

Die Stadtbahn war zum Zeitpunkt des Unfalls mit ca. 50 Personen besetzt, glücklicherweise kam es trotz einer Gefahrenbremsung zu keinen weiteren Verletzten. Auch der 42jährige Fahrer der Bahn blieb unverletzt und wurde durch Mitarbeiter der ÜSTRA betreut.

Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 14 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell