FW Hannover: Passant*innen retten Mann aus Mittellandkanal

Passant*innen retten Mann aus Mittellandkanal

Hannover

Am Montagnachmittag kam es im Stadtteil Sahlkamp zu einem Wasserrettungseinsatz. Passant*innen entdeckten einen Mann, der im Mittellandkanal auf Höhe der Brücke der Ada-Lessing-Straße trieb und nicht mehr selbstständig ans Ufer schwimmen konnte. Der Mann konnte gerettet werden.

Gegen 15:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover eine lebende, im Mittellandkanal treibende Person gemeldet, die zuvor gestolpert und ins Wasser gestürzt ist. Durch diese Meldung alarmierte die Leitstelle diverse Einsatzkräfte und -fahrzeuge zur Einsatzstelle. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war es mehreren Passant*innen gelungen, den im Wasser treibenden 59-jährigen ans Ufer zu ziehen und festzuhalten. Durch die Hilfe der Einsatzkräfte konnte der Mann schließlich aus dem Wasser gezogen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde nach der Erstversorgung leichtverletzt in eine hannoversche Klinik transportiert.

Lobend zu erwähnen sind an dieser Stelle die Personen, die den Mann entdeckten, den Notruf absetzten und ihn ans Ufer gezogen haben, wodurch der Mann letztlich gerettet werden konnte.

Am Einsatzort waren unter anderem der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 5, der Rettungsdienst und die Polizei mit etwa 20 Einsatzkräften.

