Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand schnell unter Kontrolle

Hannover (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Kellerbrand in den Stadtteil Ricklingen gerufen. Anwohner hatten Rauch im Treppenraum ihres Mehrfamilienhauses bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Gegen 21:50Uhr meldeten mehrere Bewohner eines Wohnhauses im Ricklinger Stadtweg eine Rauchentwicklung im Treppenraum. Aufgrund der eingegangen Notrufe alarmierte die Regionsleitstelle Hannover umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ricklingen sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur angegebenen Adresse. Ersteintreffende Kräfte bestätigten einen Kellerbrand als Ursache für die Rauchentwicklung. Ein Trupp unter Atemschutz hatte das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Alle Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

