Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter vor Fitnessstudio entwendet

Jena (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es vor einem Fitnessstudio in der Keßlerstraße in Jena Burgau zum Diebstahl eines Elektro-Scooters. Der Eigentümer hatte das Kraftfahrzeug vor dem Eingang abgeschlossen an einem Fahrradständer abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:40 Uhr bis 00:15 Uhr. Der Wert des entwendeten Scooters liegt bei 1500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen.

