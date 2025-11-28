Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Hannover (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich im Gedrathof in Hannover-Bothfeld ein Küchenbrand, durch den zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Um 12:20 alarmierten Bewohnende einer Wohnanlage im Gedrathof die Feuerwehr, da in einer erdgeschossigen Wohnung ein Brand ausgebrochen war. Die Anrufenden konnten eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen und schilderten darüber hinaus, dass sich noch eine Person in der Wohnung aufhalten sollte. Daher wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst nach Hannover-Bothfeld entsandt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die 80jährige Wohnungsinhaberin die Brandwohnung bereits verlassen und wurde sofort durch einen Notarzt untersucht. Auch ein 76jähriger Nachbar, der ihr zu Hilfe gekommen war und erste Löschversuche unternommen hatte, wurde aufgrund des eingeatmeten Brandrauchs durch den Rettungsdienst behandelt. Beide erlitten nur leichte Atemwegsreizungen und konnten auf eigenen Wunsch zu Hause verbleiben.

Währenddessen brachte ein Atemschutztrupp der Feuerwehr den Brand der Küchenzeile unter Kontrolle und Einsatzkräfte bliesen mit eine Druckbelüftungsgerät den giftigen Brandrauch aus dem Treppenraum des Gebäudes. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht und die weiteren Bewohnenden konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 14 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

