POL-IZ: 251219.1 Heide: Einbruch am Nachmittag
Heide (ots)
Gestern ereignete sich in Heide ein Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise.
Zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Dorfstraße vermutlich von der Straße aus in den Gartenbereich hinter einem Einfamilienhaus. Dort schlugen sie ein Badezimmerfenster ein und öffneten es durch Hineingreifen. Anschließend gelangten sie in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Stehlgut. Erkenntnisse zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor. Nach der Tat verließen die Täter das Gebäude mutmaßlich auf dem gleichen Weg und flüchteten in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.
