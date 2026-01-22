Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Ein brennender Mülleimer rief am frühen Mittwochabend die Feuerwehr und die Polizei in der Moltkestraße auf den Plan. Ersten Erkenntnissen und den Angaben einer Zeugin zufolge soll ein 30 Jahre alter Mann gegen 19.30 Uhr den Müll angezündet haben. Der offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Verdächtige wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf und zur Verhinderung weiterer Störungen wurde er in Gewahrsam genommen. Die alarmierten Wehrleute löschten den entzündeten Abfall schnell ab, sodass nach derzeitigem Sachstand kein Schaden zu beklagen war.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell