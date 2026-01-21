PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend stützte ein 47-Jähriger nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt mit seinem Kraftrad. Nach derzeitigem Sachstand sei der Zweiradfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Wetterbedingungen gefahren und in einer Kurve zu Fall gekommen. Durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein dürfte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus in Baden-Baden und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen. Den leicht verletzten Fahrer erwartet nun eine Anzeige. /ml

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

