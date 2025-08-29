Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

In der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar hat der Fahrer eines E-Scooters am Mittwochmittag ein Mädchen umgefahren und verletzt. Der bislang unbekannte Jugendliche flüchtete anschließend, ohne sich um die 11-Jährige, die bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden erlitt, zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen des Unfalls.

Wie das Mädchen schilderte, war sie gegen 13:20 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Brüder-Grimm-Straße unterwegs, als sie unvermittelt von dem Fahrer eines Elektrorollers erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Der Rollerfahrer, der bei dem Zusammenstoß ebenfalls zu Fall gekommen war, kümmerte sich jedoch nicht um das verletzte Kind. Stattdessen soll er ihr noch Vorwürfe gemacht haben, bevor er seine Fahrt fortsetzte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, wie das Mädchen der Polizei gegenüber angab.

Der Fahrer des schwarzen E-Scooters soll männlich, zwischen 14 und 15 Jahre alt und mit einem cremefarbenen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei Kassel führt die Ermittlungen im vorliegenden Fall und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des E-Scooters geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

