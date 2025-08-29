Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 37-Jähriger nach Körperverletzung in Fuldatal dank Zeugenhinweis festgenommen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Ein 37 Jahre alter Mann hat am gestrigen Donnerstagnachmittag in Fuldatal einen Rentner angegriffen und verletzt. Der offenbar geistig verwirrte Mann flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf dank eines Zeugenhinweises festgenommen werden. Zu dem Angriff kam es kurz nach 15 Uhr im Stadtteil Ihringshausen, im Bereich einer Unterführung in der Veckerhagener Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der Tatverdächtige unvermittelt und scheinbar grundlos auf den Senior und seine Frau zu und spuckte in ihre Richtung. Der Rentner ging daraufhin auf den 37-Jährigen zu, kam dabei jedoch zu Fall. Am Boden liegend, wurde er anschließend mehrfach von dem Angreifer getreten, bevor dieser zu Fuß die Flucht ergriff. Dank eines Zeugens konnte eine Streife des Polizeireviers Nord den hinreichend polizeibekannten Mann nach weniger als einer halben Stunde unweit des Tatortes festnehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell