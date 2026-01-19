Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.01.2026

Goslar (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich am vergangenen Wochenende an zwei Objekten im Bereich Goslar zu schaffen.

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag drangen die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam in ein Haus in der Kaisertorstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt.

Weiterhin war das Büro einer Halle in der Probsteiburg Ziel von Einbrechern, die sich auch hier gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft hatten. Mögliches Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Goslar fragt in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen zu diesen Taten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

