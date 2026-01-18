Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots)

Am 17.01.2026 im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz der Schützengesellschaft Zellerfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen.

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die Seitentüren eines dort geparkten Pkw, so dass ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800,- EUR entstanden ist.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld (PK Oberharz) unter 05323-95310 zu melden.

i. A. Fleischer, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell