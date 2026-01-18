PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots)

Am 17.01.2026 im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz der Schützengesellschaft Zellerfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen.

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die Seitentüren eines dort geparkten Pkw, so dass ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800,- EUR entstanden ist.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld (PK Oberharz) unter 05323-95310 zu melden.

   i. A. Fleischer, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
  • 17.01.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.01.2026

    Goslar (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 16.01.2026 um 21:50 Uhr wird in der Seesener Straße ein 25jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. Verkehrsunfallflucht Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.01.2026

    Goslar (ots) - Absuche nach einem Unbekannten nach nächtlichem Klingeln - Suche ohne Feststellung beendet- Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wird ein Anwohner der Lamspringer Straße, in 38723 Seesen / OT Rhüden, durch das Klingeln einer ihm unbekannten männlichen Person geweckt. Die unbekannte männliche Person wird auf etwa 65 Jahre geschätzt und sei der Witterung entsprechend nur unzulänglich gekleidet. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.01.2026

    Goslar (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Glaseinsätze von Bushaltestellen in Liebenburg, Groß Döhren, Dörnten, Othfresen und Heimerode. In Liebenburg wurden insgesamt fünf Glaseinsätze von Haltestellen im gesamten Ort beschädigt. In Groß Döhren konnten Beschädigungen an zwei Haltestellen in der ...

    mehr
