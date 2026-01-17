Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.01.2026

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.01.2026 um 21:50 Uhr wird in der Seesener Straße ein 25jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt zwischen dem 15.01.2026 bis 16.01.2026 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekanntem Kraftfahrzeug, die Hochstraße in Seesen. Dort beschädigt der Verursacher den Pkw des Geschädigten aus bislang ungeklärter Ursache. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den unbekannten Verursacher eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Telefonnummer: 05381/9440

i.A. Klingebiel, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell