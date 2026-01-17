PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.01.2026

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.01.2026 um 21:50 Uhr wird in der Seesener Straße ein 25jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt zwischen dem 15.01.2026 bis 16.01.2026 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekanntem Kraftfahrzeug, die Hochstraße in Seesen. Dort beschädigt der Verursacher den Pkw des Geschädigten aus bislang ungeklärter Ursache. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den unbekannten Verursacher eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Telefonnummer: 05381/9440

i.A. Klingebiel, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.01.2026

    Goslar (ots) - Absuche nach einem Unbekannten nach nächtlichem Klingeln - Suche ohne Feststellung beendet- Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wird ein Anwohner der Lamspringer Straße, in 38723 Seesen / OT Rhüden, durch das Klingeln einer ihm unbekannten männlichen Person geweckt. Die unbekannte männliche Person wird auf etwa 65 Jahre geschätzt und sei der Witterung entsprechend nur unzulänglich gekleidet. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.01.2026

    Goslar (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Glaseinsätze von Bushaltestellen in Liebenburg, Groß Döhren, Dörnten, Othfresen und Heimerode. In Liebenburg wurden insgesamt fünf Glaseinsätze von Haltestellen im gesamten Ort beschädigt. In Groß Döhren konnten Beschädigungen an zwei Haltestellen in der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.01.2026

    Goslar (ots) - Am Mittwochvormittag wurden in Georgenberg zwei Fahrräder entwendet. In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen in einen verschlossenen Holzverschlag in der Straße Am Siechenhof ein. Dort entwendeten sie ein schwarzes Damenrad der Marke Rixe sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren