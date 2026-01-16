Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.01.2026

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Glaseinsätze von Bushaltestellen in Liebenburg, Groß Döhren, Dörnten, Othfresen und Heimerode.

In Liebenburg wurden insgesamt fünf Glaseinsätze von Haltestellen im gesamten Ort beschädigt. In Groß Döhren konnten Beschädigungen an zwei Haltestellen in der Durnidistraße sowie in Dörnten im Bereich der Hahndorfer Straße festgestellt werden. In Othfresen wurde der Glaseinsatz der Bushaltestelle an der Schule zerstört, während in Heimerode das Glas der Haltestelle an der L 500 beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Liebenburg unter der Rufnummer (05346) 946800 entgegen.

