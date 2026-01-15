POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.01.2026

Polizeiinspektion Goslar

Am 14.01.2026 wird gegen 09:00 Uhr durch einen Mitarbeiter der städtischen Energieversorgung eine `Sachbeschädigung an PKW ` der Polizei Seesen gemeldet. Ein zur Zeit unbekannter Täter zerschlägt im Tatzeitraum 13.01. ca. 16:30 Uhr bis 14.01. ca. 07:00 Uhr mittels Glas eine Seitenscheibe eines Dienstfahrzeugs auf dem Betriebsgelände in der Gartenstraße. Sachschaden ca. 500,- Euro. Es wurden durch die Funkstreife Spuren am PKW ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 14.01.26 gegen 14:05 Uhr befuhr eine 32jährige PKW-Fahrerin aus Seesen die Harzstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Einmündung zur Bismarckstraße übersah sie beim links Einbiegen den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 86jährigen PKW-Fahrer aus Münchehof. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 86jährige wird hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 8000,- Euro.

Am 15.10.26 gegen 00:10 Uhr wird durch eine Seesener Funkstreife ein PKW im Bereich der Hammershäuser Mühle gestoppt und kontrolliert. Bei der Überprüfung des 27jährigen Fahrzeugführers aus Bad Sachsa und des PKW wird ein fehlender Versicherungsschutz beim geführten PKW festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

