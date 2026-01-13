POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 13.01.2026

Polizeiinspektion Goslar

Baumunfall

Am 13.01.26, 07:20 Uhr, befuhr ein 42 Jahre alter Kraftfahrer aus Goslar die B 241 von Goslar in Ri. Clausthal-Zellerfeld. Vermutlich in Folge nicht den winterlichen Straßen- und Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kommt er zwischen Auerhahn und Kreuzeck nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer wird dabei leicht verletzt. An seinem Transporter sowie an dem Baum entsteht ein geschätzter Sachschaden von 30.00 Euro. Bis zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Transporters kam es auf der Strecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

