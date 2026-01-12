POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.01.2026

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.01.2026

Goslar (ots)

Langelsheim/Lutter

Am 09.01.2026 wird gegen 20:02 Uhr durch einen Anwohner in Ostlutter eine Verkehrsunfallflucht auf der Alten Dorfstraße gemeldet. Nach Inaugenscheinnahme durch die eingesetzte Funkstreife ist zu vermuten, dass ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug aufgrund der winterglatten, schneebedeckten Fahrbahn und der vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit auf Höhe der Hausnummer 24 nach rechts von der Fahrbahn abkam und rechtsseitig in ein Metallgeländer mit Steinfundament fuhr. Das Metallgeländer und das Fundament wurden auf mehrere Meter stark beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 1000,- Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzt trotz sichtbarem Schaden seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ist weiter zu vermuten, dass auch am Unfallverursacherfahrzeug ein größerer Schaden auf der rechten Fahrzeugseite entstanden ist. Am Unfallort wurden Spuren und Fahrzeugteile gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Angaben des Meldenden liegt die Unfallzeit zwischen 19:55 - 20:00 Uhr. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 10.01.2026 wird gegen 16:15 Uhr durch einen Anwohner eine Verkehrsunfallflucht in Ildehausen, Northeimer Straße 7 gemeldet. Ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug touchiert beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW. Der Außenspiegel wird zerstört. Geschätzter Sachschaden ca. 400,- Euro. Der unbekannte Verursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Unfallzeitraum soll zwischen dem 08.01.26 17:00 Uhr bis 09.01.26 10:00 Uhr liegen. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Langelsheim

Am 11.01.2026 gegen 14:20 Uhr befährt ein 30jähriger PKW-Fahrer aus Seesen die B 82 aus Richtung Goslar in Richtung Rhüden. Kurz vor der Auffahrt zur B 248 kommt der PKW VW aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfährt die Gegenfahrspur, sowie einen Leitpfosten und landet im linksseitigen Straßengraben. Der 30jährige bleibt unverletzt, der PKW VW wird leicht beschädigt, ist jedoch nicht mehr fahrbereit. Geschätzter Sachschaden ca. 500,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

