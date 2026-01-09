PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 09.01.2026

Goslar (ots)

Eisschlag auf Funkstreifenwagen - Keine Verletzten

Am 09.01.2026 gegen 11:56 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Clausthal-Zellerfeld im Ortsteil Clausthal die Graupenstraße. In Höhe des Hauptgebäudes der Technischen Universität Clausthal lösten sich Eiszapfen aus mehreren Metern Höhe und fielen auf das Dach des Funkstreifenwagens.

Etwa 30 Meter hinter dem Funkstreifenwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Personengruppe auf der Fahrbahn der Graupenstraße.

Glücklicherweise wurde durch den Eisschlag niemand verletzt.

Die Graupenstraße ist im Bereich des TU-Hauptgebäudes bis auf Weiteres gesperrt. Dies gilt auch für den Fußgängerverkehr.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schnee- und Eismassen von Gebäuden unverzüglich zu entfernen sind, um Gefährdungen zu vermeiden.

Fußgängerinnen und Fußgänger werden zu erhöhter Vorsicht aufgefordert.

   i. A. Düring

Polizeikommissariat Oberharz

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

