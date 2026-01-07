PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.01.2026

Goslar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

Gegen 14.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Goslarer Altstadt einen 38-jährigen Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand und es zudem nicht zugelassen war.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung ergaben sich außerdem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daraufhin wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Bad Harzburger muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

