Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.01.2026

Goslar (ots)

Drifter im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld

Am Sonntagabend ca. 21:45 Uhr erreichten die Polizei in Clausthal-Zellerfeld mehrere Anrufe aus dem Bundesgebiet, die Hinweise auf einen Live-Stream der Plattform TikTok gaben. Demnach fuhren mindestens zwei Pkw im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld ziellos umher und vollführten immer wieder waghalsige Drifts. Dabei sei es schon zu einigen Beinahe-Unfällen gekommen.

Von der eingesetzten Funkstreife konnten zwei Pkw festgestellt und angehalten werden.

Darunter waren auch der 27 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Herzberg am Harz, sowie sein 20jähriger Beifahrer, der die verkehrswidrigen Fahrmanöver per Live-Stream teilte. Sogar während der Verkehrskontrolle wurde weiter gestreamt. Insgesamt wurde ca. eine Stunde live übertragen.

Gegen den o.a. Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den Fahrer des zweiten Pkw, ein 43jähriger BMW-Fahrer aus Clausthal-Zellerfeld, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen und auch Gefährdete der Driftfahrten werden gebeten, sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld, unter 05323/95310, zu melden.

Killig, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

