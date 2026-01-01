Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 01.01.2026

Goslar (ots)

Das Polizeikommissariat Bad Harzburg wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes, gesundes, friedliches und sicheres Jahr 2026.

Verkehrsunfallflucht auf Resort-Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Harzburg. Am 31.12.2025, zwischen 8:00 und 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Resorts in der Nordhäuser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Peugeot 208 wurde während des Ein- oder Ausparkens in eine Parklücke beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Vorfall entstand am geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei Bad Harzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Telefonnummer 05322 - 55480 um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Bad Harzburg. Am Mittwochabend, dem 31.12.2025, kam es um 17:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Harzburg. Eine 44-jährige Frau aus Bad Harzburg befuhr mit ihrem Skoda die Straße Am Güterbahnhof und beabsichtigte, in die Herzog-Julius-Straße einzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Laternenmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau sichergestellt. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Laternenmast wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 44-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schreckschusswaffe auf Polizei gerichtet - Mann in Gewahrsam genommen

Bad Harzburg. Am Mittwochabend, dem 31.12.2025, wurde ein 31-jähriger Mann aus Bad Harzburg nach einem Vorfall vor einem Mehrfamilienhaus im Hopfengarten festgenommen. Der alkoholisierte Mann richtete gegen 17:04 Uhr eine Schreckschusswaffe in Richtung einer 30-jährigen Frau. Nach einer verbalen Auseinandersetzung entfernte sich der Mann in seine Wohnung, ohne von der Waffe Gebrauch zu machen. Als Polizeibeamte kurz darauf das Gebäude betraten, begegnete ihnen der Mann mit der Schreckschusswaffe in der Hand im Treppenhaus. Im weiteren Verlauf richtete der 31-Jährige die Waffe direkt auf die Einsatzkräfte. Durch umsichtiges und besonnenes Eingreifen der Polizeibeamten konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Dabei leistete der Festgenommene Widerstand. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses wurde der Mann noch am selben Abend in Polizeigewahrsam genommen. Eine Blutprobe wurde entnommen, und die Schreckschusswaffe beschlagnahmt. Der 31-Jährige sieht nun mehreren Strafverfahren entgegen, unter anderem wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Polizei Bad Harzburg weist darauf hin, dass der Einsatz von Waffen - auch von Schreckschusswaffen - in keiner Weise toleriert wird und entsprechende rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Frischemeier, PHK

