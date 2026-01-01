PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 01.01.2026

Goslar (ots)

Das Polizeikommissariat Bad Harzburg wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes, gesundes, friedliches und sicheres Jahr 2026.

Verkehrsunfallflucht auf Resort-Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Harzburg. Am 31.12.2025, zwischen 8:00 und 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Resorts in der Nordhäuser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Peugeot 208 wurde während des Ein- oder Ausparkens in eine Parklücke beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Vorfall entstand am geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei Bad Harzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Telefonnummer 05322 - 55480 um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Bad Harzburg. Am Mittwochabend, dem 31.12.2025, kam es um 17:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Harzburg. Eine 44-jährige Frau aus Bad Harzburg befuhr mit ihrem Skoda die Straße Am Güterbahnhof und beabsichtigte, in die Herzog-Julius-Straße einzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Laternenmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau sichergestellt. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Laternenmast wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 44-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schreckschusswaffe auf Polizei gerichtet - Mann in Gewahrsam genommen

Bad Harzburg. Am Mittwochabend, dem 31.12.2025, wurde ein 31-jähriger Mann aus Bad Harzburg nach einem Vorfall vor einem Mehrfamilienhaus im Hopfengarten festgenommen. Der alkoholisierte Mann richtete gegen 17:04 Uhr eine Schreckschusswaffe in Richtung einer 30-jährigen Frau. Nach einer verbalen Auseinandersetzung entfernte sich der Mann in seine Wohnung, ohne von der Waffe Gebrauch zu machen. Als Polizeibeamte kurz darauf das Gebäude betraten, begegnete ihnen der Mann mit der Schreckschusswaffe in der Hand im Treppenhaus. Im weiteren Verlauf richtete der 31-Jährige die Waffe direkt auf die Einsatzkräfte. Durch umsichtiges und besonnenes Eingreifen der Polizeibeamten konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Dabei leistete der Festgenommene Widerstand. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses wurde der Mann noch am selben Abend in Polizeigewahrsam genommen. Eine Blutprobe wurde entnommen, und die Schreckschusswaffe beschlagnahmt. Der 31-Jährige sieht nun mehreren Strafverfahren entgegen, unter anderem wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Polizei Bad Harzburg weist darauf hin, dass der Einsatz von Waffen - auch von Schreckschusswaffen - in keiner Weise toleriert wird und entsprechende rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Frischemeier, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.12.2025

    Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am vergangenen Wochenende von einem Firmengrundstück in Oker diverse Baumaschinen. Der oder die Täter gelangten am Sonnabend auf das Grundstück des Betriebes in der Bahnhofstraße, öffneten gewaltsam mehrere Transporter und entwendeten aus diesen diverse Baumaschinen. Ebenfalls am vergangenen Wochenende ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.12.2025

    Goslar (ots) - Zu einem Einbruch in ein Geschäft kam es am in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hohegeiß. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr gewaltsam in ein Einzelhandelsgeschäft in der Langen Straße ein und entwendeten Waren bislang unbekannter Art und Wert. Die Polizei nimmt Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:00

    POL-GS: Sachbeschädigung an 4 Pkw

    Goslar (ots) - Zeugenaufruf - Sachbeschädigung: Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg kam es zwischen dem 27.12.2025, 07:00 Uhr und dem 28.12.2025, 11:30 Uhr, zu 4 Sachbeschädigungen an Pkw: In den Bereichen Schmiedestraße und Papenbergstraße in 38667 Bad Harzburg wurden jeweils 2 Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. Festgestellte Beschädigungen: Außenspiegel, Front. -und Heckscheibenwischer, sowie Lackbeschädigungen Die Schäden an den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren