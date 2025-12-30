Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.12.2025

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am vergangenen Wochenende von einem Firmengrundstück in Oker diverse Baumaschinen.

Der oder die Täter gelangten am Sonnabend auf das Grundstück des Betriebes in der Bahnhofstraße, öffneten gewaltsam mehrere Transporter und entwendeten aus diesen diverse Baumaschinen.

Ebenfalls am vergangenen Wochenende stiegen bislang Unbekannte in ein momentan leerstehendes Wohnhaus im Harzburger Ortsteil Westerode ein.

Zwischen Sonnabendmittag und Sonntagvormittag gelangten der oder die Täter unter Gewaltanwendung in das Objekt in der Straße Hoher Weg und entwendeten mutmaßlich Werkzeuge.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

