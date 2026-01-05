PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Am Montagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zellbach zu einem Küchenbrand, bei dem ein Bewohner verletzt wurde.

Gegen 08.00 Uhr entstand aus bislang unbekannter Ursache in der Küche einer Wohnung ein Feuer, welches durch die Feuerwehr schnell gelöscht wurde.

Ein Bewohner wurde durch den Brand leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Er wurde im Anschluss mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens in der Küche steht derzeit nicht fest. Während der Löscharbeiten war der Zellbach bis rund 09.15 Uhr gesperrt.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

