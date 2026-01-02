Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.01.2026

Goslar (ots)

In der Silvesternacht sprengten Unbekannte im Ortskern von Bad Harzburg einen Zigarettenautomaten.

Der oder die Täter sprengten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel den an der Fassade des Hauses Goslarsche Straße 1a angebrachten Zigarettenautomaten und entwendeten eine unbestimmte Menge Zigaretten sowie Bargeld.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Ereignis nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

