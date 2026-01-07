Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 07.01.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sehusa Wasserwelt Am Dienstag, den 06.01.2026, stellte ein 63-jähriger Seesener eine Beschädigung am linken Außenspiegel seines orangefarbenen Renault Captur fest, welchen er im Zeitraum von 10:00 Uhr - 12:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz der `Sehusa Wasserwelt Seesen, in der Engelader Straße, abstellte. Es kann davon ausgegangen werden, dass der derzeitig unbekannte Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken in die rechtsseitige Parklücke den linksseitig befindlichen Pkw des Geschädigten am linken Außenspiegel streifte oder beim Ein- bzw. Aussteigen beschädigte. Anstelle seiner Pflichten als Verursacher nachzukommen entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen und ihre Hinweise mitzuteilen.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell