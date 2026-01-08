PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.01.2026

Goslar (ots)

Straßenlaterne beschädigt und weggefahren

In der Zeit vom 06.01.2026, 22:30 Uhr bis 07.01.2026, 06:30 Uhr befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW die Straße "Am Ennenpfuhl" in Münchehof und biegt in Richtung "Im Himmelreich" nach rechts ab. Dabei touchiert und beschädigt er eine Straßenlaterne. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Anschließend entfernt er sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Ungewöhnlicher Liegenbleiber

Im Rahmen der Streife fällt den Beamtinnen am 07.01.2026 gegen 19:00 Uhr auf der B243 zwischen Bornhausen und Seesen ein dreirädriger Elektrokrankenfahrstuhl mit Versicherungskennzeichen auf, welcher sich in einer Schneewehe festgefahren hat. Auf Ansprache teilt der 70-jährige Mann mit, dass er die gesamte Energie seines Gefährtes auf den Versuch sich aus der Schneewehe zu befreien verwendet habe und nun nicht mehr weiter fahren könne. Für den leicht unterkühlten Mann wurde ein Rettungswagen angefordert und für das Fahrzeug ein Abschleppdienst.

i.A. Renner, PHK'in

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

