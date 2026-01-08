Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.01.2026

Goslar (ots)

Auf der Bundesstraße 6 ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 21.15 Uhr befuhr ein Honda, besetzt mit zwei 22-jährigen Männern aus Salzgitter, die B 6 aus Goslar kommend in Richtung Jerstedt.

Aufgrund von Schneeverwehungen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und in der Folge in den Gegenverkehr. Dort stieß der Honda mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der mit einem 48-jährigen Mann aus Liebenburg besetzt war.

Durch den Zusammenstoß wurden alle Personen verletzt und nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Die Bundesstraße 6 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme rund 1,5 Stunden gesperrt.

