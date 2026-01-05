POL-COE: Nordkirchen, Zum Bakenbusch/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Straße Zum Bakenbusch am Samstag (03.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
