Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Zum Bakenbusch/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Straße Zum Bakenbusch am Samstag (03.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
