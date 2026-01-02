Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/Einbrecher kommen durch gekipptes Fenster

Coesfeld (ots)

In der Silvesternacht verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein geöffnetes Gartentor unbefugt Zutritt zu einem Grundstück in Nottuln. In der Folge öffneten sie ein in Kippstellung befindliches Fenster und gelangten so in eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung.

Innerhalb der Wohnung durchsuchten die Täter nahezu sämtliche Räumlichkeiten. Zudem hebelten sie eine verschlossene Schublade auf.

Anschließend verließen die Täter die Wohnung über die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

