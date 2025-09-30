Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw gerät in Vollbrand++Einbruch in Container+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw gerät in Vollbrand+ Achim/A1. Im Bremer Kreuz kam es am Montagmittag, gegen 14.10 Uhr, zu einem Brand eines Pkw. Die 56-jährige Fahrerin des Mercedes kam von der A27 in Richtung Cuxhaven und wollte auf die A1 in Richtung Osnabrück fahren. Nach ersten Informationen bemerkte sie im Bremer Kreuz Qualm im Fahrzeuginneren und hielt unter der Überführung der A27 an. Nachdem sie ausgestiegen war, bemerkte sie Flammen im Motorraum und wählte den Notruf. Der Mercedes geriet im Verlauf in Vollbrand. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, musste der Pkw abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Container+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Sonntag auf Montag, zwischen 17 Uhr und 12.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen gesicherten Container eines Modelflugvereins im Garlstedter Kirchweg ein. Aus dem Container entwendeten sie verschiedene Gegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

