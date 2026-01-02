PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kardinal-von-Galen-Straße/Auto brennt aus

Coesfeld (ots)

Zu einem Brand eines Autos kam es in der Silvesternacht gegen 00.30 Uhr in Olfen. Anwohner hörten Knallgeräusche und bemerkten beim Blick aus dem Fenster das brennende Auto. Eigene Löschversuche blieben erfolglos, auch Kräfte der alarmierten Feuerwehr konnten einen Totalschaden am Auto nicht verhindern. Ein angrenzendes Gebäude sowie ein weiteres Auto wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Zwei Menschen, die bei den Löschversuchen Rauchgase einatmeten, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Brandstiftung durch fahrlässigen Umgang mit Feuerwerk ist nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

