POL-COE: Nottuln, Oststraße

Einbrecher erbeuten Zigaretten

Im Zeitraum vom 31.12.2025, 17.00 Uhr, bis zum 02.01.2026, 05.30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in einen K+K Markt in Nottuln auf der Oststraße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster der Fleischerei und durch das Aufflexen einer Stahltür Zugang zum Markt und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen aus dem Kassenbereiche.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

