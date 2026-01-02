PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Klosterstraße
Einbruch in eine Schule - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 31. Dezember 2025, 16.00 Uhr, und dem 1. Januar 2026, 14.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude eines Gymnasiums in Lüdinghausen auf der Klosterstraße ein. Dabei verursachten sie Vandalismus und hinterließen Sachschäden.

Die Täter beschädigten eine Holztür, um in das Gebäude einzudringen. Das untere Holzsegment der Tür war herausgebrochen und lag hinter der Tür im Inneren des Gebäudes.

Zudem wurden auf der Herrentoilette im obersten Geschoss der Schule ein Spiegel eingeschlagen und auf einer Toilette Toilettenpapierrollen abgewickelt. Im 2. Obergeschoss wurde die Glasabdeckung eines Notknopfes mit einem Stein eingeschlagen.

Die Polizei konnte keine Personen mehr im Schulgebäude antreffen. Der Hausmeister übernahm die weitere Sicherung des Gebäudes.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

